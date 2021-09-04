Hungary v England: FIFA yatanguye kwiga ibihano bibereye kw'ivanguramoko ryakorewe abakinyi
- Na Simon Stone
- BBC Sport
Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi, FIFA, ryatanguye kwiga ibihano bibereye ku nyifato y'ivanguramoko ryakorewe abakinyi b'abongereza mu rukino rw'umupira w'amaguru rwo ku wa kane batsinze Hongrie 4-0 i Budapest mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi.
Raheem Sterling na Jude Bellingham ni bo batyogejwe.
Abakinyi bw'Ubwongereza kandi baratewe ibintu mu gice ca kabiri c'urukino, abafana batera n'ikintu caka kirekura n'umwotsi mu kibuga ca Puskas Arena.
Ubwongereza buriyamiriza iri tyozwa bukavuga ko ari "ikintu kidashobora kwihanganirwa".
Umukinyi wo hagati wa Borussia Dortmund Bellingham, 18, yanditse kru Twitter ejo ku wa gatanu ati: "Bimaze kuba ibigize urukino kandi bizokwama biri uko gushika ababifitiye ububasha bafashe ibihano nyavyo. Ntidushobora kureka ngo urwanko rwiganze".
Umukinyi wo hagati wa Chelsea, Mason Mount., na we ati: "Birateye isoni kubona ibi bintu bibandanya".
"Iyo ibintu nk'ibi bibaye, bitegerezwa kugira inkurikizi, ni ngombwa ko FA ivugana na FIFA kuri iki kibazo kandi nizere ko bazokwama baronka ibi bibazo, impera n'imperuka bagafata ibihano".
"Ariko ni ngombwa ko bihagarara kandi dutegerezwa kurandurana n'imizi ibi bintu mu rukino rw'umupira w'amaguru".
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson asaba FIFA "gufata ingingo ruhasha kuri abo bantu babikoze kandi ikore ibishoboka vyose kugira iyi ngeso iteye isoni iranduranwe n'imizi burundu muri uru rukino".
Ku mugoroba w'ejo ku wa gatanu, iri shirahamwe rijejwe inkino kw'isi ryavuze ko ririko ririhweza ibihano bibereye "inyuma y'umwihwezo wakozwe kuri urwo rukino".
Ryongerako riti: "FIFA irasubiriye kumenyesha ko yiyamiriza yivuye inyuma kandi mu buryo ntasubirwamwo ivangura n'ihohoterwa ivyo ari ryo ryose co kimwe n'ikumira canke itoteza iryo ari ryo ryose.
"Ntidushobora kwihanganira na gato ingeso nk'izo ziteye isoni mu mumpira w'amaguru".
Mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Bulaya, UEFA, ryari ryategetse Hongrie gukina inkino zitatu ata barorerezi inyuma y'inyifato ishingiye kw'ivanguraruhu ryerekanywe n'abakunzi b'umupira w'amaguru, abafana baremerewe kwinjira mu kibuga ku wa kane kubera rwari urukino rwa FIFA.
Iyi ngingo ya UEFA yari yerekeye ivanguraruhu n'iyindi nyifato ishingiyehe kw'ikumira yerekanywe mw'ihiganwa rya Euro 2020 mu kwa gatandatu.
N'aho UEFA ari yo ijejwe inkino zo kurondera itike y'ihiganwa ry'igikombe c'isi yose kubera zirimwo imirwi yo ku mugabane wa Bulaya, FIFA irashobora gufata ingingo kubera ari inkino z'ihiganwa ryayo.
Fifa na Uefa ziranegurwa kubera zaretse abafana bakinjira
Amashirahamwe arwanya ikumira Kick It Out, Show Racism the Red Card hamwe na Fare aranegura Fifa na Uefa kubera ingene bafashe iminenerwe itegeko ryari risanzwe rihari ryo gukumira abafana.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kick It Out Tony Burnett avuga ati: "Ikibazo dufise ni ukumenya igituma FIFA itafashe ingingo kugira ibi ntibibe, n'igituma abajejwe inkino batakoranye kugira ngo babizibire".
Umuyobozi nshingwabikorwa wa Fare, Piara Powar, avuga ko kureka abarorerezi bakinjira mu kibuga i Budapest ari akarorero k'ukungene "ibintu biriko birayangara" mu gihe Uefa na Fifa bagerageza guhangana n'ivanguraruhu.
Powar avuga ko The Fare Network - ishirahamwe ririko riragerageza kurwanya ubusumbane mu mupira w'amaguru - rizoha abategetsi icegeranyo caryo kuri urwo rukino, harimwo na videwo.
Ged Grebby, umuyobozi nshingwabikorwa wa Show Racism the Red Card, yabwiye BBC Radio 5 Live ko umumenyereza w'Ubwongereza Gareth Southgate ari mu kuri mu kuvuga ko Ubwongereza bwobanza kwitunganya imbere y'ukunegura abandi ku nyifato yabo, inyuma y'ibihe bitari bike vyaranzwe n'ivanguraruhu muri uru rukino.
Grebby yongerako ko hakenewe "integuro ndende yo kwigisha abanyagihugu" mu ntumbero yo gufasha kurwanya ivanguramoko mu rukino rw'umupira w'amaguru muri Hongrie.
Ni ibiki vyabaye i Budapest?
Abakinyi b'Ubwongereza barazomerewe igihe bapfukama imbere 'yuko urukino rutangura mu ntumbero yo kwiyamiriza ivanguramoko, umunyamakuru wa BBC Radio 5 Live Juliette Ferrington nawe akavuga ko ivyakozwe n'abarorerezi ari nk'"uruhome rw'induru".
Avuga ko indirimbo z'ivanguramoko zumvikanye muri urwo rukino kandi ko Sterling na Bellingham ari bo bariko baratyozwa.
Mu gice ca kabiri, Sterling yaratewe ibikombe n'amacupa vyo mu bikarato igihe yari yinjije igitsindo ca mbere c'Ubwongereza.
Mu nyuma hatewe mu kibuga ikintu kirekura umuriro n'umwotsi inyuma y'aho Harry Maguire yinjirije ica gatatu.
Ishirahamwe rijejwe umupira w'amaguru muri Hongrie (MLSZ) rivuga ko abo batovye urwo rukino "bategerezwa kuronderwa kandi bagahanwa bikomeye", ariko nta kintu na kimwe ryavuze ku bijanye n'uko ivyakozwe vyari bishingiye kw'ivanguramoko.
Eka n'umumenyereza w'Ubwongereza Gareth Southgate yaratewe ibarafu n'abafana mu gihe yariko atanga ikiganiro na BBC Radio 5 Live.
Ati: "Bose barazi ico duhagarariye nk'umurwi, kandi ibi ntibishobora kwihanganirwa. Uwujejwe umutekano wacu yavuganye n'abakinyi baramubwira ivyari vyo. Tuzobitorera umuti biciye mu nzira nyazo".
Umushikiranganji w'imigenderanire wa Hongrie wewe, Peter Szijjarto, ntatahura imyidogo y'Abongereza ku bijanye n'izomerwa ryabereye i Budapest, akaba yabicishije ku rubuga rwa Facebook ruriko amashusho y'abafana b'abongereza i Wembley bashinyagurira abataliyano mu gihe bariko baririmba ururirimbo rw'igihugu imbere y'urukino rwa nyuma wa Euro 2020.
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