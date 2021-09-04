Hungary v England: FIFA yatanguye kwiga ibihano bibereye kw'ivanguramoko ryakorewe abakinyi

Iminota 33 iraheze

Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi, FIFA, ryatanguye kwiga ibihano bibereye ku nyifato y'ivanguramoko ryakorewe abakinyi b'abongereza mu rukino rw'umupira w'amaguru rwo ku wa kane batsinze Hongrie 4-0 i Budapest mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi.