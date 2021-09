Hungary v England: FIFA yatanguye kwiga ibihano bibereye kw'ivanguramoko ryakorewe abakinyi

Umukinyi wo hagati wa Chelsea, Mason Mount., na we ati: "Birateye isoni kubona ibi bintu bibandanya".

Ryongerako riti: "FIFA irasubiriye kumenyesha ko yiyamiriza yivuye inyuma kandi mu buryo ntasubirwamwo ivangura n'ihohoterwa ivyo ari ryo ryose co kimwe n'ikumira canke itoteza iryo ari ryo ryose.

Amashirahamwe arwanya ikumira Kick It Out, Show Racism the Red Card hamwe na Fare aranegura Fifa na Uefa kubera ingene bafashe iminenerwe itegeko ryari risanzwe rihari ryo gukumira abafana.