Martha Koome : Umukuru mu bacamanza avuga ko ibiturire ari akamaramaza kuri Kenya

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Umukuru mu bacamanza madame Koome avuga ko icizere mu bucamanza cayoyotse kandi ko ariko arakora uko ashoboye ngo abanya-Kenya baronke urwego bashobora kwizera kandi ruri n'ico rubamariye.

Uwo mugore w'imyaka 61 yashinzwe ayo mabanga mu kwezi kwa gatanu na Prezida Uhuru Kenyatta inyuma yo kuba uwa mbere mu ba kandida 10 babajijwe ku mboneshakure n'umugwi wa kenya ujejwe ubucamanza (Kenya's Judicial Service Commission). Niwe mugore wa mbere agiye muri ico kibanza muri Kenya.

Kutagura aho begamiye mu matora

Madame Koome yanavuze ku bijanye no gusubira kwubaka imigenderanire myiza n'urwego rw'ubutegetsi yabaye mibi inyuma y'aho mu 20217 sentare ntahinyuzwa ifutiye intsinzi ya Uhuru Kenyatta mu matora yari yabaye mu kwezi kw'umunani uwo mwaka. Sentare ntahinyuzwa yaciye itegeka ko amajwi asubira guharurwa, Kenyatta aca aratsinda mu nduru z'abatavuga rumwe nawe.