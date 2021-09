US - 11/9: Umunota ku wundi uko byagenze ku munsi wahinduye isi

Iminota 46 iraheze

Uku ni uko iminota 149 y'igitero no guhungabana yagenze muri icyo gitondo cy'umunsi wari kuwa kabiri.

07:59

American Airlines Flight 11 (AA11) yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Boston Logan International igana i Los Angeles yuzuye abagenzi. Umupilote - mugenzi we hamwe n'abakozi b'indege.

08:14

Maze, Atta, umwe gusa muri bo wari waratojwe gutwara indege ahita agera kuri ba pilote aherekejwe n'umwe muri bagenzi be. Umwe mu bandi bashimusi yahise atera icyuma umugenzi.

08:20

08:24

Amakuru yo gushimutwa kw'indege yatangiye kugera mu butegetsi bw'ikigo cya Amerika gishinzwe indege za gisivile, U.S. Federal Aviation Administration (FAA).

08:42

United Airlines Flight 93 (UA93) yahagurutse kuri Newark International Airport i New Jersey, igiye i San Francisco ku mpera y'iburengerazuba.

Ariko hari indi mpamvu ikomeye. Yahagurutse irimo abakozi barindwi n'abagenzi 37, bane muri bo bari ba rushimusi - bitandukanye no mu zindi ndege eshatu aho buri imwe bari batanu.

08:44

Hashize iminota 30 ishimuswe, AA11 yaciye mu kirere cya New York gicyenkemuye.

08:46

AA11 yagonze umuturirwa wa Northern Tower, umwe mu nzu z'impanga za World Trade Center (WTC), zari musumba ndende muri New York mu myaka igera kuri 30 zifite amagorofa 110.

Ati: "Narayirebaga iza yegera gahoro gahoro. Nabashaga no gusoma AA ku murizo wayo. Nashoboraga kubona ibirahure byijimye ku kizuru cyayo. Ni uko nari ndi hafi."

08:47

08:56

09:01

Mu bugenzuzi bw'ikirere bwa FAA i New York naho hari akajagari gakomeye ku buryo indege ya kabiri, UA175, yabashije nayo kuguruka mu kirere cy'umujyi nta nkomyi, nubwo bwose yo itari yanazimije transponder yayo kandi yataye inzira yayo.

09:03

Ubwo kandi hariho haba ibikorwa by'ubutabazi binini mu mateka ya New York.

09:05

"Mu gihe cy'akaga ni ngombwa cyane kugira inyifato, ntukuke umutima. Rero, nategereje igihe nyacyo cyo kuva mu ishuri." - ni amagambo Bush yabwiye BBC mu nkuru mbarankuru yitwa "9/11: Inside the President's War Room".

09:24

09:28

UA93 yatanze ubutumwa bw'ikibazo bwumvikanamo captain cyangwa umufasha we basakuza nk'abari kurwana.

Gushimuta UA93 byatangiye hashize iminota 46 ihagurutse, ntihari hashize 30 nk'uko byagenze ku zindi eshatu. Iki gihe kirenzeho no gukerererwa guhaguruka iminota 42 byabaye ingenzi mu kugena ibyayibayeho.

Aho birunze ku murizo w'indege batangiye guhamagara abantu babo kuri telephone. Benshi bavugaga ko abayishimuse nta kibazo batewe no kubabona bari kuri telephone.

Uku niko nabo bamenye ko hari indege ebyiri zakoze ibitero i New York n'ikigiye kubabaho niba ntacyo bakoze.

09:34

General Theodore Olson yabibwiwe n'umugore we Barbara, wari mu ndege AA77.

09:37

Ariko kuri Perezida Bush we siko byari bimeze.

09:42

09:57

Alice Hoagland, wahoze ari umukozi mu ndege, yahaye ubutumwa bw'amajwi ku muhungu we, Mark Bingham, nawe uri mu ndege.

09:58

Buri wese wari ukiyirimo yarapfuye, kimwe n'abandi bari hafi yayo mu muhanda no kuri Marriot Hotel muri WTC.

10:03

Jarrah aravuga ati: "Byarangiye? Tubirangize?" Mugenzi we akamusubiza ati: "Hoya. Ntibirarangira. Bose nibahagera tubirangize."

Jarrah arongera abaza mugenzi we niba ashobora gusenura indege hasi. Ubu noneho aramubwira ati "yego".

10:28

Bill Spade wo mu kigo New York Fire Department yari muri metero nke uvuye kuri North Tower. Imbaraga zo guturika kwabayeho kwamujugunye muri metero 12 munsi y'ibisigazwa by'iyi nzu.

Byamufashe isaha kubasha kubivamo agasubira ku butaka. Nyuma yamenye ko ari we wenyine warokotse mu barwanya umuriro 12 bari kumwe.

Mu mateka ya Amerika kandi nibwo bwa mbere abatabazi benshi bari bapfiriye rimwe. Muri New York gusa 343 bapfuye bari abarwanya umuriro.

Ikindi, abantu bagera ku 400,000 barimo abahumetse umwuka w'uburozi, abakomeretse n'abagize ihungabana bikabaviramo uburwayi budakira ndetse n'urupfu amezi menshi nyuma yabwo, nk'uko bivugwa na US Centers for Disease Control and Prevention.