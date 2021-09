Wari uzi ko muri Ethiopia umwaka umara amezi 13?

Haciye isaha 1

Ureste abana baba bakuriye ahandi, abanya Ethiopia bakiri bato ntibitaho cane ibijanye no kumenya imisi igize buri kwezi.Muri Ethiopia biroroshe: buri kwezi gufise imisi 30 hanyuma ukwa 13 nakwo - ari kwo kwa nyuma - kukaba gufise imisi itanu canke itandatu gusa, bivanye n'uko umwaka ari muremure canke mugufi (bissextile/commune).Eka n'ingene baharura ibihe vy'umusi biratandukanye - umusi ugabuwemwo imice ibiri, umwe umwe ukaba ufise amasaha 12, ugatangura isaha cumi na zibiri zo mu gatondo (6h00), mu gihe mu masaha asanzwe umusi utangura isaha zitandatu z'ijoro.Aha rero vyumvikana ko mu gihe nko mu Burundi no mu Rwanda haba ari isaha zitandatu z'umurango canke z'ijoro (12h), ku banye Ethiopia hoho haba ari isaha cumi na zibiri (6h00).Rero, mu gihe nk'umuntu yogusaba ko muhurira i Addis Abeba 10h00 (isaha zine z'igitondo mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda) kugira ngo musangire agahawa, ntuze utangare ubonye ashitse isaha cumi z'umuhingamo (1600).