Angola mu myiyerekano yo kwiyamiriza ihindurwa ry’itegeko rigenga amatora

Iminota 16 iraheze

Muri iri tegeko rishasha, ibiharuro vy'ivyavuye mu matora bizosohokera ku biro bikuru vy'igihugu hagurarurirwa mu burere no mu ntara.

UNITA isaba ko hatanguzwa ingamba zo kurwanya uburiganya bwo mu matora harimwo ugukoresha urutonde rw'abatora hifashishijwe ubuhinga bwa none ( identification biométrique des électeurs/ biometric voter identification).

Muri ino ndwi niho yemeza iri tegeko ryiyamirijwe n'abashingamateka batavuga rumwe n'umugambwe People's Movement for the Liberation of Angola (MPLA) uri ku butegetsi, aho bamwe bahisemwo kudatora, abandi nabo bagashira mu ryirabura, ariko ibi bikaba bitabujije ko ryemezwa kubera ari inkehwa mu nama nshingamateka.