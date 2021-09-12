FBI yanaguye kunyegurura inzandiko z'ibitero vyo ku wa 11/9 vyagiriza Saudi Arabia

Iminota 10 iraheze

Ariko uru rwandiko ntirushira ahabona ikintu na kimwe cerekana ko reta ya Arabia Saoudite ifise uruhara mu nteguro ry'ibi bitero vyo ku wa 11/9.

Uru rwandiko rwashizwe ahabona ejo ku wa gatandatu, umusi Amerika yari mu birori vyo kwibuka imyaka 20 ihaciye ibi bitero bibaye ku butaka bwa Amerika - aho abababa 3000 bapfuye mu bitero vyakozwe hifashishijwe indege zine zafashwe mpiri - rukaba ari urwa mbere mu zindi zitezwe gushirwa ahabona.

Iri tororokanirizo ry'amakuru risubiramwo kandi amajambo ya Jim Kreindler, umwe mu baburanira imiryango yaburiye muri ivyo bitero, aho avuga ko uru rwandiko rwashizwe ahabona ruje "rwemeza ivyo twamye tuvuga muri uru rubanza ku bijanye n'uruhara rwa reta ya Arabia Saoudite mu bitero vyo ku wa 11/9".