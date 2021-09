British American Tobacco no guha ruswa Robert Mugabe, ibimenyetso bishya

Iminota 39 iraheze

Mu iperereza rihuriweho na Bureau of Investigative Journalism na University of Bath, BBC Panorama yabonye inyandiko ibihumbi zacitse ba nyirazo batabishaka.

'Network' nini kurushaho

Ibi byatumye hatangira iperereza ryamaze imyaka itanu rikorwa n'ikigo Serious Fraud Office (SFO) cyo mu Bwongereza. Mu ntangiriro z'uyu mwaka cyanzuye ko nta bimenyetso bihagije byo gutuma hari abakurikiranwa.

Wareba BBC Panorama: Dirty Secrets of the Cigarette Business kuri BBC World kuwa gatandatu tariki 18/09 saa 02:30 GMT no ku cyumweru tariki 19/09 saa 09:30 GMT na 21:30 GMT