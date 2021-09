US: Umugabo arasaba indishyi ya $1m kuko mwalimukazi yogoshe umukobwa we

Iminota 37 iraheze

Ikirego cya Jimmy Hoffmeyer kivuga ko uburenganzira bw'umukobwa we w'icyotara bwahonyowe.

Yavanye uyu mukobwa we muri iryo shuri.

Jimmy Hoffmeyer yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ko mu kwezi kwa kane umunsi umwe umwana we yavuye ku ishuri igice kinini cy'umusatsi we ku ruhande rumwe cyogoshwe.