LaTonya Myers : "Nize amategeko mw'ibohero, ubu nshaka guhindura uko ubucamanza bukora"

Agira ati:"Ndibuka ko bambajije inimero y'ikarata yanje ndangamubano (securite sociale). Nari mfise imyaka 12 sinari nzi ico ai co!"

Ico LaTonya yipfuza gusa, kwari gutahana muhira na nakuru, yari amurindiririye hanze. Yaciye rero yemera ikosa atazi ico ari co kuba umwicanyi yahamwe n'icaha.

LaTonya yaciye ahungira ku bagenzi biwe bose bafise agashavu k'iyi isi, aca abandanya akora ibindi vyaha, nko gutunga inkoho no kunywa ibiyayuramutwe. Aranaja no mu migenderanire mibi cane n'abandi.

Ubu LaTonya afise imyaka 30, icaha yagirijwe akiri umwana ni co kikimuhama. Ariko n'ubu kiracamuremereye, nk'ibirokosima bateretse ku bitugu vyiwe.

Mu gisagara co muri Amerika ca Philadelphie mu 2018, umuntu umwe akuze kuri 22 bariko baragenzurwa canke bararekuwe vy'agateganyo. Muri bo harimwo LaTonya Myers, yari yagiye arakora ivyaha bito bito. Ariko, umushikirizamanza w'akarere yari yahawe amabanga muri uyo mwaka, yaciye asubiramwo amategeko - na LaTonya aca aba umuntu aharanira ko ibintu bihinduka.

Philadelphie, aho LaTonya yakuriye, hari igitigiri kidasanzwe kitamenyerewe c'abantu baguma bagenzurwa canke barekuwe vy'agateganyo, n'ukuvuga ikiringo co gukurikiranwa inyuma yo kurekurwa utararangiza igihano co gupfungwa. Mu bisanzwe ico gisagara ici gisagara ciswe igisagara kinini "kigenzurwa cane" co muri Amerika.