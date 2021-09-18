Afghanistan: US yemeye ko igitero cyayo cya drone i Kabul cyishe abasivile

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Ifoto igaragaza nyuma y'igitero cya drone y'Amerika mu murwa mukuru Kabul wa Afghanistan

Leta Zunze Ubumwe z'Amerika zemeye ko igitero cy'akadege katarimo umupilote (drone) zagabye i Kabul mu murwa mukuru wa Afghanistan habura iminsi ngo zihakure ingabo cyishe abaturage b'abasivile 10 b'inzirakarengane.

Iperereza ry'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'Amerika ryatahuye ko umukozi utanga imfashanyo ndetse n'abantu icyenda bo mu muryango we, barimo abana barindwi, bapfiriye muri icyo gitero cyo ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa munani.

Umuto muri abo bana witwa Sumaya, yari afite imyaka ibiri.

Igitero cya drone cyabaye mu gihe ibikorwa byo guhungisha abantu bava i Kabul cyari kirimbanyije nyuma yuko aba Taliban bisubije ubutegetsi mu buryo butunguranye ku itariki ya 15 y'ukwa munani.