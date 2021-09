Pegasus: Umunyamakuru Verlinden n'umugore we Bamutese 'BISHOBOKA CYANE ko bataswe n'u Rwanda'

Iminota 56 iraheze

Bitangazwa ko umunyamakuru Peter Verlinden yibasiwe hamwe n'umugore we ukomoka mu Rwanda Marie Bamutese

Umunyamakuru w'Umubiligi uzwiho gutangaza inkuru zinenga u Rwanda, n'umugore we ukomoka mu Rwanda, bibasiwe mu butasi bwo kuri telefone buzwi nka Pegasus "BISHOBOKA CYANE ko bwakozwe n'u Rwanda", nkuko bikubiye muri raporo y'ibanze y'ubutasi bw'Ububiligi yanemejwe n'igenzura ryakozwe n'umuryango Amnesty International.

Umugore we Marie Bamutese, ni umwe mu baganiriye na BBC mu nkuru mbarankuru 'Rwanda's Untold Story', aho yagarutse ku bwicanyi avuga ko ingabo za FPR zakoreye Abahutu mbere no mu gihe cya jenoside mu 1994, na nyuma mu cyahoze ari Zaïre (DR Congo y'ubu), ubwicanyi FPR ihakana.

Avuga ko bwaje kumusaba telefone ye n'iy'umugore we buzimarana iminsi itanu ngo buzisuzume.

Bwasanze telefone ye yarinjiriwe hifashishijwe Pegasus kuva ku itariki ya 22 kugeza ku ya 29 y'ukwezi kwa cyenda mu 2020, naho iy'umugore we yinjirirwa kuva ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa cumi kugeza ku itariki ya 2 y'ukwa 11 mu 2020.

Ubutasi bw'Ububiligi buvuga ko kubera ko software y'ubutasi ya Pegasus ari urusobe, amaperereza akomeje ngo hemezwe ibyo bwagezeho by'ibanze "no kumenya ingano yuzuye yo kwinjirirwa".

'Twashobora gukoresha gute icyo tudafite?'

Ariko kuri Bwana Verlinden, nta gushidikanya afite ko ari u Rwanda rwabikoze, igihugu avuga ko yabujijwe kongera gukandagiramo (persona non grata) kuva mu 2008.

Ati: "Ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rusubije rubeshya", akavuga ko ngo no ku ntambara ya Congo u Rwanda rwabanje guhakana ko rutari yo, ko ngo na mbere rwabanje kuvuga ko rudafasha uwari umutwe w'inyeshyamba wa M23 ariko ubwo bufasha bukaza kugaragazwa n'impuguke za ONU/UN.

Abajijwe niba ibyatangajwe n'ubutasi bw'Ububiligi byo kwinjirirwa muri telefone bigiye gutuma we n'umugore we bahagarika ibyo bakora ku Rwanda, ati: "Oya, habe na gato". Avuga ko ibyo bakora bijyanye no guharanira uburenganzira bwa muntu.