Paul Rusesabagina: US na Belgium byamaganye ko umuturage wabyo 'atahawe ubutabera' mu Rwanda

Haciye isaha 1

Kubera ibyo Madamu Wilmès yatangaje, leta y'u Rwanda yavuze ko inama impande zombi zateganyaga kugirana ku ruhande rw'inama rusange ya ONU/UN i New York "itakibaye".

Madamu Wilmès anavuga ko ihame ryo mu bucamanza ryo gufata uregwa nk'umwere kugeza ahamijwe icyaha na ryo "ritubahirijwe". Ati: "Ibi rero bituma hibazwa ku rubanza no ku mwanzuro w'urukiko".

Ku ruhande rwayo, Amerika, aho umuryango wa Rusesabagina utuye muri leta ya Texas, yavuze ko "ihangayikishijwe no guhamywa ibyaha kwakozwe na Leta y'u Rwanda" kw'umuturage wayo wemewe n'amategeko.

"Duhangayikishijwe n'uko ibyo Bwana Rusesabagina yagaragaje yanze bijyanye no kutemererwa guhura n'abunganizi be mu ibanga kandi mu buryo butabangamiwe hamwe n'inyandiko zijyanye n'urubanza ndetse no kuba mu ntangiriro yarangiwe abunganizi".