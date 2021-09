Paul Rusesabagina n'abareganwa na we barakatirwa...ibyaranze uru urbanza n'ibyitezwe none

Iminota 41 iraheze

Rusesabagina ni inde?

Anayigarukaho mu gitabo kivuga ku buzima bwe 'An Ordinary Man' cyasohotse mu 2006.

Imvugo ze mu mahanga zashoboraga gukomeza kuba ikibazo ku butegetsi mu Rwanda, ariko ihuriro rye n'umutwe wa FLN wakoze bitero ku Rwanda niryo ryashingiweho kumushakisha no kumuta muri yombi.

Perezida Kagame we yavuze ko kumufata byabaye nko "guhamagara numero itari yo" kuri we, ndetse avuga ko "ari we ubwe wizanye".