Manny Pacquiao: Icyamamare muri Boxe agiye kwiyamamariza gutegeka Philippines

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Manny Pacquiao niwe mukinnyi wa Boxe wenyine wabaye uwa mbere ku isi mu byiciro umunani bitandukanye by'uburemere mu iteramakofe

Manny Pacquiao, umunya-Philippines w'icyamamare mu iteramakofe yatangaje ko aziyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora y'umwaka utaha.