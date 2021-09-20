Rwanda: Paul Rusesabagina na Callixte Nsabimana bahamijwe ibyaha by'iterabwoba

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Rusesabagina ntabwo yaje mu rukiko n'uyu munsi. Imbere ibumoso hari Callisxte Nsabimana 'Sankara' na Herman Nsengimana wamusimbuye ku mwanya w'umuvugizi wa FLN

Urukiko rumaze guhamya Paul Rusesabagina ibyaha birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kuba mu mutwe w'iterabwoba.

Urukiko rwatangaje ko rusanga Rusesabagina na Callixte Nsabimana alias Sankara baragize uruhare mu byaha byakozwe na FLN n'ibikorwa by'iterabwoba.

Rusesabagina - n'uyu munsi utari mu rukiko - yivanye mu rubanza mu kwezi kwa gatatu avuga ko 'nta butabera yiteze muri uru rukiko'.