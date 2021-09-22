“Nanje ubu ndavuga ko ntasanzwe kw'isi” – Francine Niyonsaba

Burundi: Francine Niyonsaba yakiriwe nk’intwari i Bujumbura ashikanye umuhigo w'isi

Iminota 22 iraheze

Francine Niyonsaba yaciye umuhigo ku metero 2000 mw'ihiganwa Continental Tour Gold riheruka kubera i Zagreb mu gihugu ca Croatia

Francine Niyonsaba, umugore anyaruka cane kurusha abandi ku isi mu imetero 2,000 yatewe iteka n'abantu isinzi ubwo yari ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakuru ca Bujumbura uyu munsi kuwa gatatu.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yagize ati: "Ndumva yuko nakoze ibisadanzwe ... nanjye ubu ndavuga ko ntasanzwe ku isi."

Mu ndwi iheze i Zagreb muri Croatia Niyonsaba yanditse amateka mu gusiganwa 2,000m aho yaciye umuhigo ku isi akoresheje iminota 5:21'56''.

Niyonsaba ariko ntiyagize ibihe vyiza mu mahiganwa olempique yabereye i Tokyo mu Buyapani, gusa amahiganwa yakurikiye muri Amerika n'Ibulaya yayitwayemwo neza.

Mu gihugu ciwe, abashinzwe inkino bagize iminsi bahimiriza abantu kuja ku mabarabara ari benshi ngo bamutere iteka ashitse mu gihugu ciwe.

Abo mu ntara y'iwabo, ku kibuga c'indege bari bafise icapa canditseko ngo "Abanya Ruyigi n'Abarundi twese turaguhaye ikaze kandi turagukeje kw'iteka waraye uteye igihugu cacu n'intara".

Niyonsaba yabwiye abamenyeshamakuru ati: "Ni amateka, ni umugisha ku Burundi kuba mvuye mu mahanga aho nari maze iminsi guhiganwa mu bihugu bitandukanye".

Yababariye uko yagiye asiganwa ahereye muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Busuwisi, Croatia na Espagne.