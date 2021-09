Trump yitwariye umwishwa wiwe na New York Times ku nkuru yerekeye amakori

Iminota 21 iraheze

Donald Trump yamye yiyamiriza ibivugwa muri iki gitabo canditswe n'uyu mwishwa wiwe - citwa Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man - akaba yaranitwaye mu kurondera ko iki gitabo kitosohoka.