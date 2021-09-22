Trump yitwariye umwishwa wiwe na New York Times ku nkuru yerekeye amakori

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Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Inkuru yanditswwe n'ikinyamakuru New York Times mu 2018 yavuga ko Trump yahoze ari Perezida yagize uruhara mu "kunyegeza amakori" mu myaka ya 1990

Uwahoze ari umukuru wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yitwariye umwishwa wiwe w'umukobwa hamwe n'ikinyamakuru New York Times ku nkuru yasohotse mu 2018 yavuga ko yagize uruhara "migambi yo kunyegeza amakori".

Uru rubanza rwugurujwe i New York rwagiriza umupfasoni Mary Trump n'abanyamakuru b'iki kinyamakuru ko bateguye "umugambi mubi" barondera kunyegurura impapuro z'ibanga.

Ruvuga ko umupfasoni Trump w'imyaka 56 yarenze ku masezerano yamubuza gushira ahabona izi mpapuro.

Ariyemerera we nyene ko ari we yatanze aya makuru mu gitabo yanditse mu 2020.

Donald Trump yamye yiyamiriza ibivugwa muri iki gitabo canditswe n'uyu mwishwa wiwe - citwa Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man - akaba yaranitwaye mu kurondera ko iki gitabo kitosohoka.

Ejo ku wa kabiri, uru rubanza rwugurujwe muri sentare ya New York rwagiriza abanyamakuru Susanne Craig, David Barstow na Russell Buettner ba New York Times ko bavuganye bakanakorana n'umwishwa wa Trump nk'imwe mu nzira yo kurondera "ingene bamwihora".

Muri uru rubanza dusoma ngo: "Umurwi w'abanyamakuru bakorana na New York Times, mu rugendo rwo kurondera impapuro z'ibanda za Donald J. Trump zereyeke ingene yagiye ariha amakori, ntibahengeshanije kurondera umwishwa wiwe Mary...bamwumvisha ko yobasohorera mu kinyegero izo mpapuro zari mu biro vy'umunyamategeko wiwe".

Uru rubanza ruvuga ko Trump "yahohotewe bikomeye", none ko rero ubu ariko arondera indishi y'akababaro n'amagarama y'urubanza.

Mu gitabo ciwe, umupfasoni Mary Trump yerekana ingene yahaye New York Times izo mpapuro, ari nazo zakoreweko mu kwandika inkuru ishingiye ku matohoza yari ifise amajambo 14.000 yerekana ingene Trump "yateguye imigambi igayitse yo kunyegeza amakori mu myaka ya 1990, harimwo n'uburiganya bweruye, ivyatumye aduza ubutunzi yasigiwe n'abavyeyi biwe".

Umwe mu banyamakuru bavugwa muri uru rubanza, umupfasoni Craig, yanditse ku rubuga rwa Twitter yishura ku vyo yagirizwa ati: "Naradodoye ku muryango wa Mary Trump, hanyuma arugurura. Nibaza ko ari vyo bita itangazamakuru".

Umuvugizi w'ikinyamakuru New York Times, Danielle Rhoades Ha, avuga ko iyi nkuru ivuga ibijanye n'amakori ya Trump "yafashije mu guha abanyagihugu amakuru yimbitse neza ku kintu gishingiye ku nyungu z'abanyagihugu", akabona ko uru rubanza ari "ugushaka kunumya ibinyamakuru vyigenga".

Umupfasoni Mary Trump, umukobwa wa Fred Trump Jr, mukuru wa Donald Trump yitavye Imana mu 1981 afise imyaka 42, ntaco aravuga kuri uru rubanza.

Mu mwaka uheze, ubwiwe yaritwariye se wabo Trump hamwe n'abanyamuryango babiri abagiriza uburiganya n'integuro y'imigambi mibi, aho yavuga ko uyu yari umukuru w'igihugu ico gihe, mushikiwe Maryanne Trump Barry hamwe na mwenewabo Robert Trump - aherutse kwitaba Imana mu kw'umunani - bamurenganije mu kugabura ibisigi.