Lithuania isaba abanyagihugu guta amaterefone yo muri China

Iminota 39 iraheze

Kuneka

Iki cegeranyo cerekana amajambo ashika 449 ashobora kunekwa n'ama apps ari muri terefone za Xiaomi, harimwo no kugenzura imbuga ngurukanabumenyi ziyicako.

I Bulaya, ubu buhinga bwarugawe ariko iki cegeranyo kivuga ko bushobora kuvyurwa umwanya uwo ari wo wose hakoreshejwe ubuhinga bwa none.

Huawei P40

"Ikintu conyene ni uko AppGallery yegeranya ikanatunganya amakuru akenewe kugira ngo abakiriya bayo bashobore kurondera, gushira mu materefone yabo no gukoresha apps zivuye ahandi, co kimwe no mu bundi bubiko nyabwonko".