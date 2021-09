'Twanyuze mu bihugu 11' – Abimukira bo muri Haiti bari ku mupaka wa US

Iminota 14 iraheze

Nyamara ariko abimukira bateraniye mu nzu y'uburiro (restaurant) yo muri Haïti iri mu ntambwe nkeya uvuye ku mupaka ugizwe n'urukuta, bamaze kunyura mu bibi kurushaho. Cyane cyane Fiterson Janvier n'umuryango we.

Mu gihe barimo kumara ifunguro rigizwe n'indyo yo mu muco wa gi-créole ry'inkoko, umuceri n'ibishyimbo (ibiharage mu Kirundi), mu maso yabo haragaragaramo umunaniro ukabije no kutiyumvisha ibyababayeho.

Umunaniro ukabije mu rugendo rwabo rwo kuva muri Amerika y'epfo mu mezi macye ashize, no kutiyumvisha ibyababayeho kubera ibintu bimwe babonye bakananyuramo muri urwo rugendo.

Bwana Janvier arasobanura ati: "Navuye mu gihugu cyanjye ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa munani mu 2014". Umuhungu we w'imyaka itatu arangariye mu gukina n'igipupe cy'imodoka hasi muri 'restaurant'.

Nyuma yo kumara imyaka myinshi muri Brazil (Brésil), yerekeje muri Chile (Chili), ahura n'umugore we babyarana umwana. Ariko kubera ko batashoboraga kwikura mu cyiciro cy'abamikoro macye cyane muri Amerika y'epfo, bafashe icyemezo ko igihe kigeze cyo kugerageza kujya muri Amerika.

Ni ko Bwana Janvier atangiye gukurikiranya mu mazina ibihugu banyuzemo, avuga urugendo rudasanzwe bagenze n'amaguru no muri bisi, rwambukiranyije urukurikirane rw'imisozi miremire ya Andes n'ikibaya cy'uruzi rwa Amazon.

Ubwo yambutsaga umuryango we ukiri muto akarere kazwi nka Darien Gap kagabanya Amerika y'epfo n'Amerika ya ruguru, iminsi irindwi mu ishyamba ry'inzitane riri hagati ya Colombia na Panama, Bwana Janvier avuga ko yabonye imirambo y'abandi bimukira bo muri Haïti na Cuba.

Avuga ukuntu yibwe n'"abajura" na ducye yari afite, bishoboka cyane ko ari abagize ibico by'abanyarugomo bikora ubucuruzi bwa magendu bw'iyobyabwenge no gucuruza abantu bikorera muri ako karere. Yavuze ko bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu, nubwo umugore we we yashoboye kwihishanya n'umwana ubwo igico cyari cyigaragaje.