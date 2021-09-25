Mozambique: Ingabo z'u Rwanda zizoguma i Cabo Delgado mu gihe bizoba bikenewe - Kagame

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Ku wa gatanu, Perezida Kagame ari kumwe na Perezida Nyusi bagendeye ingabo z'Urwanda ziri kumwe n'iza Mozambike mu rugamba rwo kugarukana amahoro muri Cabo Delgado

Perezida Paul Kagame w'Urwanda ari mu rugendo muri Mozambike, aho igihugu ciwe carungitse ingabo 1000 gufasha igisirikare cayo gutuza intagondwa ziyitirira idini rya Islam.

Umunyamakuru wa BBC Anne Soy avuga ko Perezida Kagame yemereye ico gihugu ko azogumiza ingabo z'Urwanda Cabo Delgado mu gihe bizoba bikenewe, ni mu gihe abateshejwe izabo n'intambara bariko barahabwa aho bakika umusaha.

Ingabo z'Urwanda zakoze igikorwa gikomeye muri ico gihugu, mu gufata icicaro nyamukuru c'abo barwanyi ku kivuko ca Mocímboa da Praia mu kwezi guheze.