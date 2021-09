R. Kelly yahamwe n'icyaha mu rubanza rwo gucuruza abakoreshwa imibonano

Uyu muririmbyi - wamamaye cyane mu ndirimbo ye yahawe igihembo yitwa I Believe I Can Fly - yanahamwe no gucuruza abagore hagati ya za leta zitandukanye z'Amerika no gukora filime z'abana z'urukozasoni (child pornography).