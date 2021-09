R. Kelly: Ubuhamya bwatumye ahamwa n'ibyaha yashinjwe

Iminota 54 iraheze

Mu byumweru birenga bitanu, abantu hafi 12 bagiriwe nabi na R. Kelly bahagaze mu rukiko rw'i New York bavuga birambuye ibyaha no gufatwa nabi bakorewe n'iki kirangirire muri muzika.

None ni iki abamurega bavuze kuri uyu mugabo ushobora guhanishwa gufungwa burundu?

'Naramuhungaga ngerageza no kwirwanaho'

Umutangabuhamya umwe - mu gushinja Kelly wiswe Jane Doe No 5 - yavuze ko yamuhohoteye kenshi mu gihe cy'imyaka itanu bamaranye kuva mu 2015 ubwo uyu mukobwa yari afite imyaka 17 ashaka kuzaba umuririmbyi.

Ubwo Jane Doe yabimubazaga, "yararakaye cyane, ambwira ko nshobora kuba narayikuye ahandi. Mubwira ko nta wundi twaryamanye." Ubwo yari atagishoboye gukora imibonano mpuzabitsina kubera ububabare, Kelly byaramurakaje avuga ko umubiri we "warangiye".

Undi mugore wahawe izina rya Faith nyuma yavuze ko na we Kelly yamwanduje zona, undi wa gatatu na we wahawe izina rya Kate yavuze ko yahawe $200,000 y'ubwumvikane avuye kuri Kelly nyuma y'uko amwanduje iriya ndwara iterwa na virus.

Jane avuga kandi ko Kelly yamuhatiye gukuramo inda nyuma y'uko ayimuteye. Umwe mu bakozi be niwe wamujyanye ku ivuriro kubikora.

Jerhonda Pace

Madamazera Jerhonda yavuze ko mu mubano we na Kelly yamugenzuraga kugeza aho agomba gusaba uruhushya rwo kujya ku musarani.

Mu kugenzura ibyo avuga, abunganira Kelly batumye yemera ko yavanye $25,000 mu gitabo ubwe yanditse ku byo yanyuzemo ari kumwe na Kelly. We yavuze ko nta na rimwe yishyuwe n'ikinyamakuru mu biganiro yabonetsemo.

Undi mugabo, wakoresheje izina rya Alex, avuga ko bwa mbere yahuye na Kelly yiga mu ishuri ryisumbuye mbere yo kugirana umubano na we kuva afite imyaka 20.

Nyuma, Kelly yashoboraga kuzanira Alex abagore bo kuryamana na bo mu gihe we ari kureba no gufata amashusho, rimwe na we akifatanya na bo cyangwa akikinisha.