Ishure ryo kurondera umugabo - rirafasha?

Haciye isaha 1

Matthew Hussey n'umwe muri ba rurangiranwa mu bujenama bw'abarondera abo bakundana. Igitabo ciwe Get The Guy kiri ku rutonde rwa New York Times rw'ibigurwa cane. Kuri You Tube akurikirwa na miriyoni 2,2. Nayo ikiganiro ciwe kuri You Tube nyene yise "3 Man Melting Phrases That Make a Guy Fall For You" carabwe incuro miriyoni 18.