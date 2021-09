R. Kelly: Uyu ni muntu ki wahamwe no guhindura abakobwa abacakara b'imibonano?

Iminota 52 iraheze

"Umugizi wa nabi ku bantu wakoresheje ubwamamare n'umutungo mu guhiga abato, badafite kirengera n'ijambo mu guhaza umunoho we w'igitsina. Umugizi wa nabi wakoresheje abakozi be mu gukoresha abana b'abakobwa n'abahungu ihohotera rishingiye ku gutsina, gucuruzwa no guteshwa agaciro."