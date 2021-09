Covid: Kuri iyi tariki ntarengwa ya WHO u Rwanda ruri imbere mu karere mu gukingira

Mu kwa gatanu 2021, Dr Tedros Ghebreyesus ukuriye WHO yatangaje intego y'isi yo gukingira 10% by'abatuye ibihugu by'isi bitarenze impera z'ukwa cyenda, 40% ku mpera z'ukwa 12, na 70% hagati mu 2022.

Mu cyumweru gishize, umwe mu bafite akabari i Kigali yabwiye BBC Gahuzamiryango ko n'ubundi we yari yarakingiwe ariko agomba no gutegeka abakozi be bose "kubikora kugira ngo babone imibereho".