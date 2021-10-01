Guinea: Mamady Doumbouya wahiritse ubutegetsi ararahira nka perezida

Iminota 24 iraheze

Byitezwe ko mu byumweru biri imbere azahita ashyiraho guverinoma.

Mu kwa munani 2020 Col Goïta yahiritse ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keïta, mu kwa gatanu 2021 yongera ahirika Perezida Bah Ndaw wari wabushyizweho, maze abujyaho.

Condé wahoze ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi yatowe bwa mbere mu 2010 mu matora ya mbere ya demokarasi yari abayeho guhererekanya ubutegetsi muri Guinea.