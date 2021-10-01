Guinea: Mamady Doumbouya wahiritse ubutegetsi ararahira nka perezida
Col Mamady Doumbouya wayoboye agatsiko k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea ararahira nka perezida w'inzibacyuho kuri uyu wa gatanu.
Imihango irabera ku ngoro ya perezida kandi iritabirwa n'abatumiwe gusa.
Col Doumbouya niwe wayoboye coup d'etat yahiritse Perezida Alpha Condé mu ntangiriro z'uku kwezi.
Byitezwe ko mu byumweru biri imbere azahita ashyiraho guverinoma.
Uyu mugabo w'imyaka 41, arahita aba perezida wa kabiri ukiri muto muri Africa, inyuma ya Col Assimi Goïta wa Mali w'imyaka 38.
Mu kwa munani 2020 Col Goïta yahiritse ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keïta, mu kwa gatanu 2021 yongera ahirika Perezida Bah Ndaw wari wabushyizweho, maze abujyaho.
Muri Guinea, Col Doumbouya avuga ko abasirikare be bakoze coup d'état kuko bashakaga guhagarika ruswa yabaye karande, guhonyora uburenganzira bwa muntu, no gucunga nabi igihugu.
Umwaka ushize, Perezida Condé yari yatorewe manda ya gatatu itaravugwagaho rumwe, habaye kandi imyigaragambyo yo kuyamagana.
Condé wahoze ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi yatowe bwa mbere mu 2010 mu matora ya mbere ya demokarasi yari abayeho guhererekanya ubutegetsi muri Guinea.
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