Gloria Estefan avuga ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina afise imyaka icenda

Haciye isaha 1

Yavuze kuri iryo hohoterwa ubwa mbere mu kiganiro co kuri Facebook Watch ari kumwe n'umukobwa wiwe akuze n'umukobwa w'uwo bavukana.

Clare Crawley azwi mu biganiro vyo kuri television nawe nyene yagaragaye mu kiganiro Red Table Talk: The Estefans, nawe avuga ingene yashurashujwe n'umupatiri.

Madame Estafan yaririmvye indirimbo zizwi cane nka Conga na Rythm is Gonna Get You, yavugiye muri ico kiganiro ko incuti itari iya hafi yafatiye ku kwizerwa nyina yari ayifitiye kugira imushurashuze.