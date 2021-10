Coup d'État muri Guinea: Col Mamady Doumbouya ni muntu ki?

Haciye isaha 1

Col Mamady Doumbouya, umusirikare ukiri mu muto mu myaka ufite impano yo kuyobokwa na bagenzi be, ku wa gatanu yarahiriye kuba Perezida w'inzibacyuho wa Guinea hadashize n'ukwezi ayoboye abahiritse ubutegetsi bwa Perezida Alpha Condé.

Ubwo ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa cyenda yatangazaga ko ahiritse ubutegetsi, uyu mugabo w'imyaka 41 wahoze ari umusirikare mu ngabo z'Ubufaransa yavuze ko nta mahitamo menshi yari afite, atari ugufata ubutegetsi kubera kwiyongera kwa ruswa, ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no gucunga nabi ubukungu bw'iki gihugu byaranze ubutegetsi bwa Perezida Condé w'imyaka 83.

Gufata ubutegetsi kwa Col Doumbouya gusobanuye ko ubu ari we mutegetsi wa kabiri muto mu myaka w'igihugu cyo muri Afurika. Col Assimi Goïta, uri ku butegetsi muri Mali kuva mu kwezi kwa gatanu nyuma yuko ahiritse ubutegetsi, ni we wenyine muto kuri we mu myaka, kuko yavutse mu mwaka wa 1983.