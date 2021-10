Pandora Papers: Imitungo y'ibanga y'abategetsi n'ubucuruzi bwabo hanze

Iminota 2 iraheze

Zerekana kandi uko uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair n'umugore we bizigamiye £312,000 bagura inzu i London bakoresheje kompanyi yo mu mahanga yanditswe kuri iyo nyubako.

Zishobora kandi gushyira leta y'Ubwongereza mu kimwaro kuko zigaragaza uko Perezida Ilham Aliyev wa Azerbaijan n'umuryango we bungutse miliyoni £31 bagurishije umutungo wabo umwe i Londres kuri Crown Estate - ishinzwe imitungo y'Umwamikazi ikagenzurwa na minisiteri y'imari.

Ubugenzuzi bw'izi 'documents' hafi miliyoni 12 nibwo bunini cyane bwateguwe na International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ifatanyije n'abanyamakuru barenga 650.

Tony n'umugore we Cherie Blair bavugwaho kugura inyubako i Londres bifashishije kompanyi yo mu mahanga

Zerekana uko ba nyiri imitungo bakoresheje ibigo byo mu mahanga bigera ku 95,000 mu kubagurira no kugenga iyo mitungo rwihishwa mu nyungu zabo

Kenyatta, Bongo, Nguesso, Muhwezi...

Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya n'abantu batandatu bo mu muryango we - barimo murumuna we Muhoho Kenyatta, bashiki babo na nyina Mama Ngina Kenyatta - bahuzwa na kompanyi 13 zo mu mahanga zibakorera ibyo bikorwa.

Mama Ngina w'imyaka 88 niwe uri hejuru y'iki kigo kandi inyandiko zerekana ko umuhungu we Uhuru Kenyatta ari we umukurikira kandi uzaragwa iyo mari ku rupfu rwa nyina.

Izi nyandiko zigaragazamo umugore we Sylvia Bongo Ondimba nk'umwe mu bari muri ubwo bucuruzi bwinjije imari itazwi neza ingano kuri uyu muryango.

Mbere y'izi nyandiko ntibyari bizwi ko ari we nyiri Inter African Investment Ltd. Abanyamakuru bacukumbuye uko ubutegetsi bwayo buzamuka bukagera kuri we nk'umuntu uhishwe utavugwa muri ba nyirayo.