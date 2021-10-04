Italy: Abantu umunani bapfiriye mu ndege bwite y'umuherwe yagonze inzu i Milan
Indege bwite yagonze inzu yo gukoreramo itari irimo abantu mu mujyi wa Milan uri mu majyaruguru y'Ubutaliyani, hapfa abantu umunani bari bayirimo.
Iyo ndege, yari igiye ku kirwa cya Sardinia, yamanutse nyuma y'uko ihagurutse ku kibuga cy'indege cya Linate muri Milan.
Uwari uyitwaye ni umuntu utunze miliyari z'amadorari witwa Dan Petrescu w'imyaka 68. Yapfanye n'umugore we n'umuhungu wabo, nk'uko ibinyamakuru mu Butaliyani bibivuga.
Iyi mpanuka yahise ituma iyi nyubako n'imodoka nyinshi zari ziparitse aho bifatwa n'inkongi. Nta muntu wari hasi ku butaka wakomeretse.
Hatangijwe iperereza ku mpamvu zateye impanuka y'iyi ndege.
Ababibonye bavuga ko iyi ndege yo mu bwokora bwa Pilatus PC-12 yariho igurumana na mbere yo guhanuka.
Giuseppe, umugabo utuye hafi aho, yabiwye ibiro ntaramakuru Reuters ati: "Numvise urusaku rw'indege hejuru yanjye nk'aho iri kuzimya moteri.
"Mpita numva urusaku rukomeye, amadirishya y'inzu yacu yanyeganyeze mpita nyafungura mbona umwotsi mwinshi uri kuzamuka."
Petrescu, yari umwe mu bantu ba mbere bakize cyane muri Romania. Hamwe n'umugore we n'umuhungu wabo w'imyaka 30, ndetse havugwa n'umwana wari kumwe na bo, bahise bapfa.
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