Air India: Videwo y'indege yaheze munsi y'iteme yahererekanyijwe na benshi

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Ifoto y'indege ya kompanyi y'Ubuhinde India Air yaheze munsi y'iteme mu murwa mukuru Delhi, irimo guhererekanywa na benshi ku mbuga nkoranyambaga.

Mu itangazo, Air India igira iti: "Iyi ni indege itagikoreshwa ya Air India yaragurishijwe. Iyi yari ihetswe mu ijoro ryacyeye n'abayiguze. Air India nta ho ihuriye na hamwe n'iyi ndege uko byagenda kose".

Iyo videwo y'indege yaheze mu iteme imaze kurebwa inshuro zibarirwa mu bihumbi kuri Twitter no kuri YouTube, benshi bibaza ukuntu mbere na mbere iyo ndege yahaheze.

Benshi babihuje n'ikibazo nk'icyo amakuru avuga ko cyabereye muri leta ya West Bengal mu kwezi kwa cumi na kabiri mu 2019, ubwo indege yatawe ya kompanyi Air India yatwaraga ubutumwa bwo ku iposita yaheraga munsi y'iteme.