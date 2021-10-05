Air India: Videwo y'indege yaheze munsi y'iteme yahererekanyijwe na benshi
Ifoto y'indege ya kompanyi y'Ubuhinde India Air yaheze munsi y'iteme mu murwa mukuru Delhi, irimo guhererekanywa na benshi ku mbuga nkoranyambaga.
Iyo ndege itari igikoreshwa, amakuru avuga ko yari yaragurishijwe, yari ihetswe ubwo yaheraga muri iryo teme.
Videwo igaragaza ibinyabiziga binyura iruhande rw'iyo ndege bigaragara ko amababa yayo yakuweho.
Umunyamakuru watangaje iyo videwo, yasangije abamukurikira itangazo rya Air India rivuga ko iyo kompanyi nta ho igihuriye n'iyo ndege.
Mu itangazo, Air India igira iti: "Iyi ni indege itagikoreshwa ya Air India yaragurishijwe. Iyi yari ihetswe mu ijoro ryacyeye n'abayiguze. Air India nta ho ihuriye na hamwe n'iyi ndege uko byagenda kose".
Abategetsi bo ku kibuga cy'indege cya Delhi babwiye ikinyamakuru The Times of India ko iyo "ndege rwose ntiri mu ndege zo ku kibuga cy'indege cya Delhi", kandi ko "umushoferi ashobora kuba yakoze ikosa ubwo yari ayihetse".
Iyo videwo y'indege yaheze mu iteme imaze kurebwa inshuro zibarirwa mu bihumbi kuri Twitter no kuri YouTube, benshi bibaza ukuntu mbere na mbere iyo ndege yahaheze.
BBC ntibazwa ibivuye ku zindi mbuga.
Ubwo iyo videwo yakomezaga kugera kuri benshi, bamwe banditse kuri Twitter ko iyo ndege ubu imaze iminsi micye iheze munsi y'iryo teme.
BBC ntibazwa ibivuye ku zindi mbuga.
Hari n'abandi basanga ko mbere yo guheka iyo ndege, umuhanda wagakwiye kuba wari wagenzuwe.
BBC ntibazwa ibivuye ku zindi mbuga.
Benshi babihuje n'ikibazo nk'icyo amakuru avuga ko cyabereye muri leta ya West Bengal mu kwezi kwa cumi na kabiri mu 2019, ubwo indege yatawe ya kompanyi Air India yatwaraga ubutumwa bwo ku iposita yaheraga munsi y'iteme.
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