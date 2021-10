Umubikira wo muri Colombia washimutiwe muri Mali mu 2017 yarekuwe

Iminota 49 iraheze

Mu kwezi kwa gatatu, musaza we yakiriye ibaruwa yoherejwe na we yemezaga ko akiri muzima. Uwo musaza we yabwiye AFP muri uyu mwaka ko iyo baruwa yari yanditse mu nyuguti nkuru "kuko buri gihe yakoreshaga inyuguti nkuru", kandi yari irimo amazina y'ababyeyi babo, isoza iriho umukono we.