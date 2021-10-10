Abdul Qadeer Khan: 'Se w'igisasu kirimbuzi cya Pakistan' yapfuye

Iminota 17 iraheze

Abdul Qadeer Khan yafungishijwe ijisho kugeza mu 2009

Umugabo ufatwa nka "se w'igisasu kirimbuzi cya Pakistan", Dr Abdul Qadeer Khan, yapfuye ku myaka 85 nyuma yo kujyanwa mu bitaro arwaye Covid-19.

Ariko yaranazwi ku gukora magendu y'amabanga yo gukora intwaro kirimbuzi akayashyira ibihugu birimo nka Koreya ya ruguru, Iran na Libya.

Yanditse kuri Twitter ati: "Yari akunzwe n'igihugu cyacu kubera umusanzu we w'ingenzi mu gutuma duhinduka leta ifite intwaro za nikleyeri".

Uyu muhanga muri siyansi, wari uzwi nka AQ Khan, yagize uruhare rukomeye mu kubaka ikigo cya mbere cya Pakistan cyo gutunganya ingufu za nikleyeri kiri ahitwa Kahuta, hafi y'umurwa mukuru Islamabad. Mu mwaka wa 1998, Pakistan yari yamaze gukora amagerageza yayo ya mbere y'ibisasu kirimbuzi.