US: Ibikoresho bya Al Capone byaguzwe miliyoni $3 muri cyamunara

Haciye isaha 1

Icyo gikorwa, cyiswe 'A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone' (cyangwa, ugenekereje mu Kinyarwanda, 'Imyaka ijana yo kwamamara mu kibi: Umutungo wa Al Capone'), cyabereye muri 'club' yihariye, cyitabirwa n'abagera hafi ku 1,000.