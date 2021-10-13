Visi perezida wa volleyball mu Rwanda, Jado Castar, yakatiwe imyaka 2

Iminota 37 iraheze

Ahavuye isanamu, FRVB/TWITTER Insiguro y'isanamu, Bagirishya Jean de Dieu yemerewe kujurira ku gifungo yakatiwe

Amakuru atugeraho ava mu Rwanda avuga ko visi perezida w'ishyirahamwe rya vollyeball muri icyo gihugu, Bagirishya Jean de Dieu, uzwi nka Jado Castar, yakatiwe igifungo cy'imyaka ibiri.

Bwana Bagirishya usanzwe uri n'umunyamakuru w'imikino uzwi cyane, yafashwe itariki 21 z'ukwezi gushize aregwa gukoresha inyandiko z'impimbano.

Izo nyandiko bivugwa ko ari zo zifashishijwe mu gukinisha abakinnyi batabyemerewe mu kipe y'u Rwanda ya volleyball y'abagore mu irushanwa rya Afrika riherutse kubera mu Rwanda.

Gukinisha abo bakinnyi bava mu gihugu cya Brazil, byaviriyemo ikipe y'u Rwanda kuvanwa mu irushanwa kandi yari yabyitwayemo neza, ibintu byababaje benshi mu bakunzi b'iyo kipe.

Nk'uko amakuru atugeraho akomeza abivuga, urukiko rwa Gasabo rwasomye umwanzuro uvuga ko "Bagirishya Jean de Dieu yemeye icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimano" bityo akaba akatiwe imyaka ibiri.

Uwo mwanzuro kandi uvuga ko afite uburenganzi bwo kujuririra icyo gihano.

Uwari umunezo wahindutse umubabaro

Ikipe y'u Rwanda yakuwe mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika cy'abagore ryabereye i Kigali mu kwezi gushize, nyuma y'ibirego by'amakipe ya Nigeria na Maroc, u Rwanda rwari rwatsinze.

Ibirego byari bishingiye ku gukinisha abakinnyi bane bakomoka muri Brazil bivugwa ko bakinishijwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko.

Ahavuye isanamu, MINISPOC Insiguro y'isanamu, Aline Siqueira na mugenzi we Moreira Gomes Bianca bakomoka muri Brazil bageze muri iyi kipe mu gihe cy'ibyumweru mbere y'irushanwa

Minisiteri ya siporo mu Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko igiye gukora iperereza ku ihagarikwa ry'ikipe y'u Rwanda.

Irushanwa ryasojwe ryegukanywe na Cameroun itsinze Kenya ku maseti 3 - 1.