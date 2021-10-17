Sudan: Abigaragambya barasaba ko igisirikare gihirika ubutegetsi

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Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'inzibacyuho (imfatakibanza mu Kirundi) iganisha kuri demokarasi muri Sudan ku wa gatandatu biraye mu mihanda yo mu murwa mukuru Khartoum basaba igisirikare gufata ubutegetsi.

Abigaragambya babarirwa mu bihumbi bateraniye hanze y'ingoro ya perezida, mu gihe ibibazo bya politiki muri iki gihugu birimo gufata indi ntera.