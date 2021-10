Ushobora kuzofata taxi iguruka mu myaka itatu

Ku bantu batari bake b'aho hambere, iciyumviro c'ama taxi aguruka, yo kwunguruza abantu mu bisagara, cibutsa dessin animé (animated TV series) yigeze gukundwa cane yitwa The Jetsons.

Iyo sinema y'ibicapo yo mu myaka ya 1960 kerekana umuryango uba mu gisagara kinini co muri kazoza aho abantu bafata uburyo bwo kwiyuguruza baja ku kazi n'imodoka zagendera mu kirere.

Imyaka 20 mu kinjana ca 21, izo ndoto z'abari batunganije The Jetsons ziri hafi guhinduka ukuri.

Mu gihe kompanyi nka Uber na Boeing biriko biratunganya taxi ziguruka zizwi nka eVTOL (electric vertical take-off and landing; bisigura ko mu kuguruka canke mu kwururuka zitazokwarara ahubwo zizoja hejuru canke zikamanuka ku murongo ushinze), kimwe mu vyegeranyo kigereranya ko gushika mu 2040 hazoba hari bene izo ngendeshwa 430.000 zikora irya n'ino kw'isi.

Aho ni mu gihe indege zitagira abadereva (drones) zikoreshwa mu gushikana ibintu aho bigenewe zikomeje gukorwa no kugeragezwa , isoko ryazo kw'isi hakaba hari icegeranyo kigereranya ko rizoba ringana na miriyaridi 5,6 z'ama dorari gushika mu 2028.

The Jetons, koko, boba bagize indoto z'ibizoshika muri kazoza?

Joby iza yamaze gutangura gukorana na Reef Technology, kompanyi ya Amerika itunganya ibibanza vy'aho abantu basiga imodoka mu ntumbero y'uko isukaro rya bimwe bimwe muri ivyo bibanza barihinduramwo ibibuga bito bito vy'izo taxi ziguruka (skyports). Kandi imaze no gushika ku masezerano asa nayo na Related Companies, kompanyi ya mbere nini ikotesha amazu n'ibibanza bitandukanye.

Ikigereranyo ca ordinateur c'ingene ico kibuga co muri Coventry coba kimeze

Sadhu avuga kandi ko ikibanza c'intango muri Coventry - citezwe kwugururwa mu ntango za 2022 - kizokora nk'ikibanza co kwerekaniramwo ingene ahari ibikoresho hazokora".

"Ahi harimwo ko abanyagihugu bavyemera, guhingura bene izo ngendeshwa ku bwinshi, gushira amafaranga mu buhinga bwa none, amasoko ntanga-nguvu n'inyubako bijanye, hamwe no gutunganya uburyo bwo gutegekanya no gukurikirana ingene ingendo zo mu kirera zikorwa."