Kanye West yahinduye icese izina ryiwe yiyita Ye

Iminota 25 iraheze

Umucamanza wo muri Los Angeles yemereye uwo muhinga wa rapp guhindura izina, nk'uko vyemejwe n'uwujejwe kumenyesha amakuru mufri Sentare nkuru ya Los Angeles.

Uwo rurangiranwa w'imyaka 44 yari yabisavye mu kwezi kw'umunani avuga ko ari "ku mvo ziwe bwite".

Uwo mu rapper, azwi ku ndirimbo nka Gold Digger na Stronger, yari asanzwe amaze gukoresha Ye nk'iritazirano hanyuma mu 2018 arikoresha nk'umutwe w'urukurikirane rw'indirimbo. Iyo album imaze igihe isohotse, yanditse kuri twitter ati: "N'ubwo nzwi mu buryo bwemewe nka Kanye West. Ndi YE."