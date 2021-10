Trump agiye gutangiza urubuga nkoranyambaga rushya rwa TRUTH Social

Kuva icyo gihe, we n'abajyanama be bagiye baca amarenga ko bari muri gahunda yo gushyiraho urubuga nkoranyambaga rw'abacyeba b'izo mbuga zindi.

Mu ntangiriro z'uyu mwaka, yatangije urubuga yise From the Desk of Donald J Trump (ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ibivuye ku meza ya Donald J Trump, nta gihindutseho), akenshi rwagiye rugereranywa n'urubuga bwite rutoya (blog).