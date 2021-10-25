Coup d'etat muri Sudan? Abategetsi ba gisivile bafungiwe mu ngo zabo

Iminota 31 iraheze

Kuwa kane ushize ibihumbi by'abaturage bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Khartoum bashyigikira leta y'inzibacyuho

Abagabo bitwaje intwaro bafungiye mu ngo zabo bamwe mu bagize leta y'inzibacyuho muri Sudan, nk'uko amakuru avayo abivuga.

Mu gitondo kare kare kuwa mbere, nibura bane mu bagize guverinoma bafunzwe n'abasirikare bataramenyakana.

Abaturage baho bavuga ko internet yakuweho mu murwa mukuru, Khartoum, mu gihe hari amafoto yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekena abaturage barakaye batwika amapine n'amabendera mu mihanda.