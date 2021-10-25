Coup d'etat muri Sudan? Abategetsi ba gisivile bafungiwe mu ngo zabo
Abagabo bitwaje intwaro bafungiye mu ngo zabo bamwe mu bagize leta y'inzibacyuho muri Sudan, nk'uko amakuru avayo abivuga.
Mu gitondo kare kare kuwa mbere, nibura bane mu bagize guverinoma bafunzwe n'abasirikare bataramenyakana.
Hari amakuru avuga ko minisitiri w'intebe w'umusivile Abdallah Hamdok nawe yafunzwe, ariko ibi ntibiremezwa.
Ntiharamenyekana kandi uwategetse uku gufungwa. Igisirikare ntacyo kiravuga kuri aya makuru.
Abaturage baho bavuga ko internet yakuweho mu murwa mukuru, Khartoum, mu gihe hari amafoto yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekena abaturage barakaye batwika amapine n'amabendera mu mihanda.
Abasirikare bafite intwaro zikomeye n'abandi bashinzwe umutekano boherejwe ku mihanda ya Khartoum, bari kubuza abasivile kugendagenda mu mujyi.
Ibiro ntaramakuru AFP bivuga ko abasirikare bambaye impuzankano zabo bafunze imihanda mikuru yerekeza mu murwa mukuru
Amatsinda aharanira demokarasi muri Sudan yahamagariye abayashyigikiye kuza bakarwanya "coup d'etat ya gisirikare" iyo ariyo yose.
Uku gufungwa kw'abategetsi biravugwa nyuma y'ubushyamirane bumaze iminsi hagati y'abategetsi ba gisirikare n'abagisivile bakuriye inzibacyuho.
Impande zombi zisangiye ubutegetsi kuva bahirika uwari perezida Omar al-Bashir mu 2019.
Ariko ubushyamirane bwariyongereye kuva mu kwezi kwa cyenda ubwo abashyigikiye Bashir bashinjwe kugerageza coup igapfuba.
Mu ntangiriro z'uku kwezi, abadashyigikiye inzibacyuho bagiye mu mihanda ya Khartoum basaba ingabo gufata ubutegetsi.
Ku wa kane, abantu ibihumbi nabo barigaragambije i Khartoum bashyigikiye leta y'inzibacyuho iri ku butegetsi.
Ubukungu bw'iki gihugu bumaze igihe bwarazambye.
Mbere, Sudan yagize coups zigera kuri 15 - eshanu muri zo zagezweho. Iheruka ni iyo mu 2019 yahiritse Omar al-Bashir yakurikiwe n'imyigaragambyo yari imaze amezi.
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