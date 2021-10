Uko amateka y'Ubushinwa aha umurongo uko Xi Jinping abona isi

Ubundi zikava mu guhatana n'isi, nko mu mushinga wa Belt and Road Initiative, ihuriro ry'imishinga y'ubwubatsi mu bihugu birenga 60 yajyanye ishoramari mu bice byinshi by'isi ritarimo amadeni y'ibihugu by'iburengerazuba.

1.Uburyo bwa Confisius

Ibi byaremewe cyane uko imyaka yagiye ishira, byubakirwaho n'ubutegetsi bw'Ubushinwa kugeza ku mpinduramatwara mu 1911, ubwo guhirika umwami w'abami wa nyuma byatumye hari abarwanya imitekerereze ya Confusius n'umurage we barimo abahezanguni bo mu ishyaka rishya rya gikomunisti.

Inshuti yibagiranye

Muri iyo myaka, Ubushinwa bwatakaje abantu barenga miliyoni 10 nabwo bufatira mu Bushinwa abasirikare b'Abayapani barenga igice cya miliyoni, igikowa kiratwa mu bitabo by'amateka, filimi no kuri za televiziyo.

Ubushinwa kandi bushingira ku ruhare rwabwo rukomeye nk'ubwari buyoboye Third World/Tiers-Monde mu gihe cya Mao (urugero ni nko mu nama ya Bandung mu 1955, no mu mishinga nk'uwo kubaka gariyamoshi ya TanZam muri Arfica y'iburasirazuba mu myaka ya 1970) mu kuvuga ko n'ubu ruyoboye isi mu bihugu bitari iby'iburengerazuba.

Taiwan

Professor Rana Mitter yigisha muriOxford University aho azobereye ku mateka na politiki by'Ubushinwa bw'iki gihe. Igitabo cye giheruka ni China's Good War: How World War II Is Shaping a New Nationalism