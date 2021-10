Japan: Igikomangoma Mako amaherezo gishakanye na fiancé wo muri rubanda Kei Komuro

Iminota 11 iraheze

Mu mategeko y'Ubuyapani, umuntu w'igitsina-gore wo mu muryango wa cyami atakaza umwanya we iyo ashakanye n'umuntu wo muri "rubanda", nubwo ku b'igitsina-gabo atari uko bimeze.

Kimwe na Markle, Komuro yarakurikiranwe cyane kuva we na Mako batangaza ko bakundana.

Mako yavuye iwabo i Tokyo kuwa kabiri ahagana saa yine z'amanywa ku isaha yaho (saa cyenda z'igicuku mu Rwanda no mu Burundi) ajya kwiyandikisha mu butegetsi nk'uwashyingiwe.

Mbere yo kuva mu rugo yunamiye kenshi ababyeyi be - igikomangoma Fumihito n'umugore we igikomangoma Kiko - anahobera murumuna we, nk'uko ikinyamakuru Kyodo kibivuga.