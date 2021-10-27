Sudan: Igisirikare cyakoze Coup d'État mu kwirinda intambara hagati y'abaturage – Jenerali wayiyoboye
Jenerali Abdel Fattah al-Burhan wayoboye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Sudan yavuze ko igisirikare cyafashe ubutegetsi ku wa mbere mu kwirinda ko habaho "intambara hagati y'abaturage".
Yongeyeho ko Minisitiri w'intebe wahiritswe Abdalla Hamdok yari ari mu rugo rw'uyu Jenerali "ku bw'umutekano we bwite", ariko ko ubu yasubiye iwe mu rugo.
Ku wa kabiri imyigaragambyo yarakomeje mu murwa mukuru Khartoum, ku munsi wayo wa kabiri, imihanda, amateme n'amaduka bikaba bifunze. Imirongo ya telefone na internet na yo yahagaze.
Abantu batari munsi ya 10 bitangazwa ko bishwe kuva iyi midugararo yatangira.
Ku wa kabiri, Jenerali Burhan yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ati: "Ibyago twabonye mu cyumweru gishize byashoboraga kuba byageza igihugu mu ntambara yo gusubiranamo kw'abaturage".
Yongeyeho ati: "Minisitiri w'intebe yari ari mu nzu ye ariko twagize ubwoba ko agirirwa nabi".
"Nari kumwe na we mu ijoro ryacyeye... kandi akomeje ubuzima bwe uko bisanzwe... azasubira mu rugo rwe igihe amakuba azaba yarangiye n'inkeke zose zavuyeho".
Uyu Jenerali yavuze ko yasheshe ubutegetsi bwa gisivile, afunga abategetsi bo muri politiki ndetse ashyiraho igihe cy'ibihe bidasanzwe mu gihugu kuko hari amatsinda yari arimo ashishikariza abaturage b'abasivile gukora urugomo ku bashinzwe umutekano.
Umunyamakuru wa BBC Mohamed Osman uri i Khartoum avuga ko kuba Jenerali Burhan yarateguye urutonde rurerure rw'abaminisitiri, hamwe no gusezeranya gutangaza abacamanza bakuru mu minsi ibiri iri imbere, bica amarenga ko habayeho gutegura gukomeye mbere yuko ahirika ubutegetsi ku wa mbere.
Inkuru iri kw'isonga
Podcast
Ikiganiro cy’abagore
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
Inkurikirane