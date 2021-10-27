Sudan: Igisirikare cyakoze Coup d'État mu kwirinda intambara hagati y'abaturage – Jenerali wayiyoboye

Iminota 20 iraheze

Reba: Abigaragambya mu mihanda y'i Khartoum bamagana ko igisirikare hari aho cyafunze

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Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Jenerali Abdel Fattah al-Burhan wayoboye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Sudan yavuze ko igisirikare cyafashe ubutegetsi ku wa mbere mu kwirinda ko habaho "intambara hagati y'abaturage".

Yongeyeho ko Minisitiri w'intebe wahiritswe Abdalla Hamdok yari ari mu rugo rw'uyu Jenerali "ku bw'umutekano we bwite", ariko ko ubu yasubiye iwe mu rugo.

Ku wa kabiri imyigaragambyo yarakomeje mu murwa mukuru Khartoum, ku munsi wayo wa kabiri, imihanda, amateme n'amaduka bikaba bifunze. Imirongo ya telefone na internet na yo yahagaze.

Abantu batari munsi ya 10 bitangazwa ko bishwe kuva iyi midugararo yatangira.

Ku wa kabiri, Jenerali Burhan yavugiye mu kiganiro n'abanyamakuru ati: "Ibyago twabonye mu cyumweru gishize byashoboraga kuba byageza igihugu mu ntambara yo gusubiranamo kw'abaturage".