Rwanda: Wenceslas Twagirayezu uregwa jenoside woherejwe na Denmark yavuze ko ‘yibeshyweho’

Iminota 28 iraheze

Twagirayezu yagejejwe mu Rwanda mu 2018, ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo kwica, gukora jenoside, no kurimbura inyoko muntu, mu bice bitandukanye by'icyari perefegitura ya Gisenyi.

Twagirayezu w'imyaka 53, yavuze ko hari ibinyoma byanditswe mu mwirondoro we, yahakanye ko atigeze aba umuyobozi w'ishyaka CDR cyangwa umurwanashyaka waryo.

We n'umwunganizi we Me Bikotwa bavuze ko bafite abatangabuhamya bamushinjura barimo abari muri DR Congo bamubonye ari ho ari muri icyi gihe aregwaho ubwicanyi mu Rwanda.