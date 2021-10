Urubanza rwa Koffi Olomide : Ni iki twakwitega?

Iminota 49 iraheze

Uyu muhanzi w'icyamamare muri Congo no muri Africa, ubu yongeye gutura mu Bufaransa, ari mu banya-Africa bacuruje album nyinshi mu Burayi kandi akomeje gukurura benshi mu nzu z'imyidagaduro.

Ariko mu minsi ishize yagarutse mu binyamakuru kubera ingingo ikomeye. Urubanza "le Grand Mopao" aregwamo n'abagore bane bahoze ari ababyinnyi be.

Akurikiranyweho ihohotera rishingiye ku gitsina no gufatira abantu aregwa n'abagore bane bahoze ari ababyinyi be ubwo bakoranaga na we mu bitaramo mu Bufaransa.