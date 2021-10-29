COP26: Arnold Schwarzenegger arakajwe n'imigambi y'abategetsi b'isi ku kirere

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Kuva yava muri uwo mwanya yakoresheje kwamamara kwe mu guteza imbere ibikorwa byo kugabanya imyuka ya carbon yoherezwa mu kirere, mu cyo yise Schwarzenegger Climate Initiative.

Schwarzenegger wigeze kuba uwa mbere mu guterura ibiremereye, avuga ko kugabanya 1/3 ku nyama yaryaga kuva mu myaka micye ishize byamugiriye akamaro.

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Schwarzenegger arateganya kuba umwe mu bazatanga ijambo rye mu nama ya COP26 i Glasgow mu cyumweru gitaha, gusa nta cyizere afite muri gahunda ziva hejuru zimanka hasi, ahitamo ko ibisubizo biva mu gitutu cya rubanda n'impinduka mu ikoranabuhanga.