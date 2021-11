COP26: Imvo n'Imvano ku nama mpuzamahanga ku ihindagurika ry'ikirere ku isi ibera i Glasgow muri UK

Mu rubyiruko rwitabiriye inama y'i Glasgow harimo impirimbanyi zavuye mu Rwanda no mu Burundi. Bamwe muribo ni Honorine Isingizwe wo mw'ishyirahamwe Young Volunteers for the Environment rifasha urubyiruko mu gukomeza iterambere ry'imiryango no kubungabunga ibidukikije mu Rwanda.