Astro azwi mu ndirimbo nka Kingston Town, Red Red Wine ari muri UB40 yashengeye

Haciye isaha 1

Umurwi wiwe wa mbere watangujwe mu ntango z'imyaka ya 1980 n'umudiho wa reggae wisangije kamere, ukaba waramenyekanye cane mu miziki itari mike harimwo nka Red Red Wine na Can't Help Falling In Love.

Uyu murwi kandi waramenyekanye cane kw'isi yose, harimwo no muri Amerika, aho indirimbo Red Red Wine yabaye iya mbere, nk'uko vyagenze no ku yindi yitwa, Can't Help Falling in Love with You, yamaze amayinga indwi yose ari yo yiganje mu 1993.