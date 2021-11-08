Amy Winehouse: Ibikoresho by'uyu muhanzi byaguzwe akayabo muri cyamunara

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Ikanzu yari yambawe na Amy Winehouse mu gitaramo cye cya nyuma yaguzwe arenga $243,000 (243,000,000Frw) muri cyamunara y'ibikoresho byakuwe mu rugo rwe.

Amy yari yambaye aka gakanzu kagufi mu gitaramo yakoreye i Belgrade mu kwa gatandatu 2011, ukwezi kumwe mbere y'uko apfa ku myaka 27.

Amy Winehouse yari umwe mu nyenyeri za muzika mu rungano rwe, yari azwiho ijwi ritangaje mu ndirimbo yaniyandikiraga nka Rehab, Back to Black cyangwa Love is Losing Game.

Yishwe n'inzoga zarenze umubiri we ari mu rugo rwe i Camden mu majyaruguru ya London mu kwezi kwa karindwi 2011.