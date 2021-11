South Africa: Intango yo kurondera kurekurwa vy'agateganyo kwa Oscar Pistorius

Haciye isaha 1

Mu 2014, igihe hasozerwa urwo rubanza rwakurikiwe n'isi yose, yari yaciriwe igihano co gupfungwa imyaka itanu ahamwe n'icaha co kwica umuntu atabigambiriye. Ariko mu 2015, muri sentare y'iyungururizo, yahamijwe icaha co kwica, igihano gica gishika ku myaka 13 n'amezi atanu.